Французским фермерам запретили выпускать кур из помещений из-за риска вспышки птичьего гриппа

Накануне, 5 ноября, французским фермерам было приказано держать домашнюю птицу в помещениях в связи с повышенным риском распространения птичьего гриппа перелётными птицами.

Этот приказ появился в официальном журнале Министерства сельского хозяйства Франции. Он стал одновременно и оповещением фермеров о новой ограничительной мере, последовавшей за аналогичными решениями властей в Нидерландах, принятыми на прошлой неделе, после того, как на одной из птицефабрик был обнаружен случай заболевания высококонтагиозным штаммом птичьего гриппа H5, и 36 тысяч птиц были забиты в качестве защитной меры.

Министерство сельского хозяйства Франции отдельно сообщило, что с августа в Европе было обнаружено 130 вспышек птичьего гриппа среди дикой и сельскохозяйственной птицы. При этом в самой Франции до сих пор не было выявлено ни одного случая заболевания среди профессиональных птицеводов.