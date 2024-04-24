Опубликовано 24 апреля 2024, 00:06
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Французское правительство внедрило ИИ для обработки запросов граждан"Альбер"
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил о запуске новой программы, которая предусматривает использование искусственного интеллекта (ИИ) в государственных службах. Алгоритм под названием «Альбер» разработан французскими специалистами и будет использоваться для улучшения общения с гражданами, борьбы с финансовыми мошенничествами и автоматизации ряда государственных процессов.
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Премьер-министр подчеркнул, что это решение следует курсу на развитие суверенных технологий и отказ от иностранных систем, а также поможет сделать государственные процедуры более простыми и эффективными. Использование ИИ позволит ускорить обработку запросов граждан, а также повысить безопасность и качество государственных ответов.
Целью внедрения искусственного интеллекта является также освобождение рабочего времени государственных служащих и упрощение их задач. Премьер-министр заверил, что ИИ не заменит человеческий фактор, но будет служить инструментом для оптимизации работы государственных органов и улучшения обслуживания граждан.