Французское правительство внедрило ИИ для обработки запросов граждан

Премьер-министр подчеркнул, что это решение следует курсу на развитие суверенных технологий и отказ от иностранных систем, а также поможет сделать государственные процедуры более простыми и эффективными. Использование ИИ позволит ускорить обработку запросов граждан, а также повысить безопасность и качество государственных ответов.

Целью внедрения искусственного интеллекта является также освобождение рабочего времени государственных служащих и упрощение их задач. Премьер-министр заверил, что ИИ не заменит человеческий фактор, но будет служить инструментом для оптимизации работы государственных органов и улучшения обслуживания граждан.