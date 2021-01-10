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Французского депутата взломали в Twitter и присвоили его аккаунт Трампу
Они изменили имя и фотографию на странице
Вчера стало известно, что аккаунт действующего президента США Дональда Трампа в Twitter был заблокирован навсегда. Судя по всему, некоторые пользователи остались недовольны таким решением социальной сети, в связи с чем был осуществлен взлом страницы французского депутата с последующим присвоением его аккаунта Трампу.
Так, злоумышленники взломали аккаунт французского депутата Иоахима Сан-Форже в Twitter, поменяли основную информацию на его странице, а в качестве главной фотографии профиля установили изображение Дональда Трампа. Помимо прочего злоумышленники опубликовали от имени Трампа сообщение со словами “помогите”.
Сан-Форже, к слову, подтвердил, что его аккаунт действительно взломан злоумышленниками. Отмечается, что на данный момент специалисты Twitter временно заблокировали его аккаунт.