Французского депутата взломали в Twitter и присвоили его аккаунт Трампу

Так, злоумышленники взломали аккаунт французского депутата Иоахима Сан-Форже в Twitter, поменяли основную информацию на его странице, а в качестве главной фотографии профиля установили изображение Дональда Трампа. Помимо прочего злоумышленники опубликовали от имени Трампа сообщение со словами “помогите”.

Сан-Форже, к слову, подтвердил, что его аккаунт действительно взломан злоумышленниками. Отмечается, что на данный момент специалисты Twitter временно заблокировали его аккаунт.