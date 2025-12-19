Банк, связь и ИИ от NVIDIA: как Фридом Финанс строит цифровой хаб Казахстана

Банк, связь и ИИ от NVIDIA: как Фридом Финанс строит цифровой хаб КазахстанаСделка года в телекоме
«Транстелеком» располагает масштабной инфраструктурой по всей стране. В активе оператора — семь центров обработки данных, более 15 тысяч километров оптоволоконных линий, а также подразделения системной интеграции и кибербезопасности. По итогам 2024 года выручка «Транстелеком» достигла 88,9 млрд тенге, а чистая прибыль составила 18,3 млрд тенге. С учетом того, что годовой доход всей экосистемы Freedom Finance превышает $1 млрд, покупка такого актива может стать одной из крупнейших сделок на телеком-рынке Казахстана. Точная сумма сделки не раскрывается.
Все в одном: экосистема Фридом Финанс
Компания Freedom Finance была основана Тимуром Турловым в 2008 году и начинала с брокерских услуг для доступа к американскому фондовому рынку. За прошедшие годы бизнес вырос в масштабную экосистему. Сегодня в нее входят банк, страховые компании, сервис онлайн-платежей Freedom Pay, а также лайфстайл-проекты Arbuz. kz, Ticketon и Aviata. Все эти сервисы объединены в Freedom SuperApp, запущенный в 2024 году. Приложение уже скачали более 4 млн раз, а общее число клиентов группы превысило 7 млн человек в 22 странах мира — от Европы до Северной Америки. Летом 2023 года Турлов публично заявил о намерении создать национального оператора связи «с нуля». По его словам, это позволяет отказаться от устаревших решений и сразу перейти к современным стандартам передачи данных. Телеком стал ключевой частью стратегии: объединить финансы, связь и повседневные сервисы, чтобы дешевле привлекать клиентов и повышать их лояльность.
Инвестиции, дата-центры и ИИ
Общий объем инвестиций в направление Freedom Telecom может достигнуть $2 млрд, часть средств планируется привлечь от партнеров.
Мы рассчитываем на рынок капитала Гонконга для привлечения финансирования двух инфраструктурных проектов Freedom Telecom — создание гипермагистрали передачи данных для пропуска трафика как альтернативного сегмента глобальной мировой транспортной сети Западная Европа-Юго-Восточная Азия и строительство центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика.
Параллельно компания развивает собственные дата-центры. Весной началось строительство Freedom Cloud — одного из крупнейших ЦОДов в стране. Также реализуется проект Akashi мощностью 100 МВт и на 4 тысячи серверных стоек. Он станет первым объектом уровня Tier IV в Центральной Азии. Особое внимание уделяется партнерствам с глобальными технологическими лидерами. В ноябре 2025 года было подписано соглашение с NVIDIA и Министерством цифрового развития о создании суверенного центра искусственного интеллекта стоимостью $2 млрд. А весной Freedom Cloud объявил о стратегическом сотрудничестве с Amazon Web Services, открыв казахстанским компаниям доступ к облачным решениям мирового уровня.
Казахстан как цифровой хаб
По мнению Тимура Турлова, развитие телеком-оператора нового поколения повысит позиции Казахстана в мировых рейтингах качества интернета.
В то же время уникальное географическое положение страны способно превратить ее в мировой цифровой хаб, «перекресток» для глобальных информационных потоков, протекающих между Европой и Азией.
В этом, по его словам, интересы государства и частного бизнеса совпадают, а значит у проекта есть все шансы на долгосрочный успех.