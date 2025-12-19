Банк, связь и ИИ от NVIDIA: как Фридом Финанс строит цифровой хаб Казахстана

«Транстелеком» располагает масштабной инфраструктурой по всей стране. В активе оператора — семь центров обработки данных, более 15 тысяч километров оптоволоконных линий, а также подразделения системной интеграции и кибербезопасности. По итогам 2024 года выручка «Транстелеком» достигла 88,9 млрд тенге, а чистая прибыль составила 18,3 млрд тенге. С учетом того, что годовой доход всей экосистемы Freedom Finance превышает $1 млрд, покупка такого актива может стать одной из крупнейших сделок на телеком-рынке Казахстана. Точная сумма сделки не раскрывается.

Все в одном: экосистема Фридом Финанс

Компания Freedom Finance была основана Тимуром Турловым в 2008 году и начинала с брокерских услуг для доступа к американскому фондовому рынку. За прошедшие годы бизнес вырос в масштабную экосистему. Сегодня в нее входят банк, страховые компании, сервис онлайн-платежей Freedom Pay, а также лайфстайл-проекты Arbuz. kz, Ticketon и Aviata. Все эти сервисы объединены в Freedom SuperApp, запущенный в 2024 году. Приложение уже скачали более 4 млн раз, а общее число клиентов группы превысило 7 млн человек в 22 странах мира — от Европы до Северной Америки. Летом 2023 года Турлов публично заявил о намерении создать национального оператора связи «с нуля». По его словам, это позволяет отказаться от устаревших решений и сразу перейти к современным стандартам передачи данных. Телеком стал ключевой частью стратегии: объединить финансы, связь и повседневные сервисы, чтобы дешевле привлекать клиентов и повышать их лояльность.

Инвестиции, дата-центры и ИИ

Общий объем инвестиций в направление Freedom Telecom может достигнуть $2 млрд, часть средств планируется привлечь от партнеров.