Рост в 10 раз и Russell 3000: бизнес-модель Freedom Finance попала в учебники MBA Стэнфорда

По словам Турлова, признание опыта Freedom Finance одной из ведущих бизнес-школ мира подтверждает правильность выбранного направления. По его словам, создание клиентоориентированной экосистемы стало важным этапом в развитии холдинга.

Кейс разработан для студентов программ MBA, чтобы научить их анализировать стратегии роста платформенных бизнесов на развивающихся рынках. Студенты разберут, как Freedom Holding выстроила свою экосистему, интегрировала технологии и справлялась с вызовами в условиях ограниченных ресурсов. Они также изучат, как компания конкурирует на глобальном рынке и принимает решения в сложных обстоятельствах.

Стэнфордская школа бизнеса, расположенная в самом сердце Силиконовой долины, известна подготовкой лидеров мирового уровня. Среди её выпускников — такие личности, как 35-й президент США Джон Кеннеди и основатель Nike Фил Найт, а также топ-менеджеры крупных корпораций и предприниматели.

Опыт холдинга привлек внимание преподавателей Стэнфорда не случайно. История Freedom началась в 2008 году с предоставления доступа к американскому рынку акций. За 17 лет компания превратилась в мощную финтех-платформу, объединяющую более 20 направлений бизнеса. Сегодня это не только брокерские услуги, но и банковская сфера, страхование, телекоммуникации, медиа и даже lifestyle-сервисы. В 2024 году холдинг запустил Freedom SuperApp — приложение, которое объединяет все услуги для клиентов.

Рост компании отразился и на финансовых показателях. После выхода на биржу Nasdaq в 2019 году под тикером FRHC капитализация Freedom выросла в 10 раз. В июне 2025 года акции компании вошли в престижный индекс Russell 3000, что стало ещё одним доказательством её лидерства на международной арене.

Однако для Freedom успех — это не только цифры. Компания активно инвестирует в будущее, создавая возможности для молодых специалистов. Примером стало открытие 28 марта учебно-исследовательского центра передовых технологий в Университете SDU при поддержке фонда «Freedom Шапағат». Новый центр площадью 5,6 тыс. кв. м оснащён лабораториями искусственного интеллекта, исследовательскими площадками в сфере финтеха и интерактивными аудиториями.