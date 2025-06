Рост в 10 раз и Russell 3000: бизнес-модель Freedom Finance попала в учебники MBA Стэнфорда

Экосистема бизнеса вдохновляет студентов

Казахстанская компания Freedom Holding стала героем учебного кейса Стэнфордской школы бизнеса. Материал под названием «Freedom Holding: Building an Ecosystem as a Path to Scale» рассказывает о пути холдинга к успеху, технологических инновациях и корпоративной культуре, которые обеспечили стремительный рост компании. Основой кейса стали беседы с основателем и CEO «Фридом Финанс» Тимуром Турловым.