Фруктовый сок оказался вреднее кока-колы

Так, по словам специалиста, частое употребление свежевыжатого фруктового сока чревато износом поджелудочной железы. Это происходит за счет высокого содержания “жидкого сахара” в напитке. Помимо прочего врач отметил, что фруктовые соки вреднее кока-колы.

Ковальков добавил, что регулярное потребление фруктового сока может обернуться тем, что через пять-шесть лет у человека обнаружат сахарный диабет. Врач посоветовал заменить этот напиток целым фруктом. Если есть фрукты в умеренных количествах, не имея при этом противопоказаний, это положительно скажется на здоровье.

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