Фруктоза оказалась вредной для печени и других органов

Результаты научной работы опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Всего в эксперименте приняли участие 187 человек от 18 до 40 лет. Им поручили пить каждый день три порции напитка с сахарозой в составе, а также порции кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы или напитка, с аспартамом на протяжении 16 дней.

Порядка четырех дней до начала и в течение последних дней исследования участники жили в клинических условиях, что позволило ученым контролировать рацион питания и уровень активности добровольцев. В результате было установлено, что фруктоза негативно отражается на чувствительность к инсулину, а также на уровень жира в печени.