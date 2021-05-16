Фрукты и ягоды оказались полезными для снижения риска развития гипертонии

В Американском журнале клинического питания появилась статья, в которой сообщаются результаты исследования медицинский специалистов. В ходе работы они установили, что фрукты и ягоды в рационе могут уменьшить вероятность развития гипертонии на 8%.

Согласно опубликованным данным, польза ягод обусловлена особенностью их химического состава. По словам исследователей, антоциановые соединения в клубнике и чернике уменьшают риск развития гипертонии на 8%. Полезными для гипертоников были названы и яблоки и бананами.

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