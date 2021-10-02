Фрукты оказались причиной возникновения болезни печени

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, в состав данного типа продуктов входят углеводы, глюкоза и фруктоза. Из-за этого, при переедании фруктами, человек может столкнуться с болезнью печени.

Избежать проблем можно, если разделять фрукты при их употреблении. Также полезным будет довести их количество в рационе до умеренного, сообщает радио Sputnik со ссылкой на специалиста.

Врач объяснила, что глюкоза «обрабатывается» организмом под действием инсулина. По итогу соединение превращается в энергию и, что более важно, жировые запасы. В то же время важно понимать, что фруктоза вся захватывается белками печени.