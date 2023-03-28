ФСБ без суда сможет получать данные пользователей сервисов такси

ФСБ без суда сможет получать данные пользователей сервисов таксиЕсли предлагаемые ведомством поправки войдут в новый закон о такси
С 1 сентября 2023 года в России в силу вступает новый закон о такси. Согласно документу Федеральная служба безопасности (ФСБ) получит к базам данных сервисов такси прямой доступ. Причём ведомство сможет получать запрашиваемую информацию во внесудебном порядке.
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Кроме прежних требований ФСБ предлагает расширить перечень обязательных к передаче данных. Речь идёт об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа, маршруте и способе оплаты. И если требование о передаче таких данных будет срочным, агрегаторы такси будут обязаны передавать собранную ими информацию в течение 3 дней. В обычном порядке — 10 дней. Уточняется, что для этого такие поправки должны быть приняты.
По словам руководителя центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислава Швагеруса, данные, о которых идёт речь, собираются самими сервисами легкового такси, относящимися к «организаторам распространения информации в сети интернет».