ФСБ без суда сможет получать данные пользователей сервисов такси

Кроме прежних требований ФСБ предлагает расширить перечень обязательных к передаче данных. Речь идёт об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа, маршруте и способе оплаты. И если требование о передаче таких данных будет срочным, агрегаторы такси будут обязаны передавать собранную ими информацию в течение 3 дней. В обычном порядке — 10 дней. Уточняется, что для этого такие поправки должны быть приняты.

По словам руководителя центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислава Швагеруса, данные, о которых идёт речь, собираются самими сервисами легкового такси, относящимися к «организаторам распространения информации в сети интернет».