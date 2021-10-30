ФСБ будет получать всю информацию о торговцах криптовалютой

Такая инициатива предлагается в связи с изменениями в действующем антикоррупционном законодательстве. В соответствии с ними сведения о наличии криптовалют подлежат отражению в справках о доходах.

Согласно документу, который сейчас проходит общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу, в рамках расследования антикоррупционных преступлений сотрудники ФСБ смогут направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с нею, и операторам информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы — криптовалюты.

Подобные полномочия сотрудникам ФСБ необходимы потому, что криптовалюта стала применяться в коррупционных целях, в том числе при взяточничестве.