ФСБ объединилась с американскими властями для борьбы с хакерами

Отечественная спецслужба уже проводит необходимые действия в рамках соглашения, рассказал директор ФСБ Александр Бортников во время открытия IX Московской конференции по международной безопасности, сообщает ТАСС.

При этом глава ведомства уточнил, что её специалисты не исключают вероятных кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры со стороны террористов. Именно по этой причине в ФСБ особую опасность видят в «сложности своевременного установления подлинного источника атаки и возможности провоцирования острых межгосударственных конфликтов».

Бортников также заявил, что лишь общие усилия всех служб безопасности на просторах киберпространства могут быть эффективны. А потому глава отечественного ведомства надеется на поддержку инициативы со стороны иностранных коллег.