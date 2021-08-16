ФСБ раскрыла планы Японии сбросить бактериологическую бомбу в 1944 году

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ФСБ раскрыла планы Японии сбросить бактериологическую бомбу в 1944 годуЭто был очень коварный и разрушительный план
В сети появились документы, в которых рассказывается о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Сами материалы впервые рассекретила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Сам факт того, что военное командование Страны восходящего солнца намеревалось провернуть подобное, стало известно из протоколов допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, пишет РИА Новости.
Экс-главнокомандующий, получив показания свидетеля Мацумуры, подтвердил тот факт, что одобрил доклад о применении бактериологической бомбы «системы Исии» осенью 1944 года.
Сама бомба разрабатывалась во время Второй мировой войны в качестве демонстрации максимально эффективного применения подобного оружия. Отличительной особенностью бомбы являлся керамический корпус, заполненный чумными блохами.
Ожидалось, что бомба будет взорвана на высоте 50-100 метров. Это должно было привести к заражению местности и распространению чумы.