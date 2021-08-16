ФСБ раскрыла планы Японии сбросить бактериологическую бомбу в 1944 году

Сам факт того, что военное командование Страны восходящего солнца намеревалось провернуть подобное, стало известно из протоколов допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, пишет РИА Новости.

Экс-главнокомандующий, получив показания свидетеля Мацумуры, подтвердил тот факт, что одобрил доклад о применении бактериологической бомбы «системы Исии» осенью 1944 года.

Сама бомба разрабатывалась во время Второй мировой войны в качестве демонстрации максимально эффективного применения подобного оружия. Отличительной особенностью бомбы являлся керамический корпус, заполненный чумными блохами.

Ожидалось, что бомба будет взорвана на высоте 50-100 метров. Это должно было привести к заражению местности и распространению чумы.