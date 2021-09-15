ФСБ рассказала о запретных зонах для беспилотных авто в Москве

Министерство транспорта России включило в рабочую повестку предложение ФСБ о запрете езды беспилотных автомобилей в определённых частях Москвы – пока речь идёт только о столице. Спецслужбы предложили запретить езду беспилотников возле Кремля и, предположительно, в районе ГУМа и ЦУМа. Возможные ограничения объясняются потенциальной опасностью беспилотных машин для людей в силу незавершённости этой технологии. К тому же, по мнению экспертов, беспилотники могут быть захвачены и террористами – это не такой безобидный транспорт, как может показаться на фоне всеобщего ажиотажа вокруг скачка технического прогресса. Также есть намерения ограничить езду беспилотников в районах с плохой инфраструктурой.

Как отмечается, этот и другие вопросы будут подняты на совещании Минтранса рабочей группой разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений, отвечающей за развитие технологий в сфере «Автонет». Напомним, беспилотники испытывают в Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, а также в Краснодарском крае и некоторых других регионах.