ФСБ забрала доступ к политическому Telegram-каналу у его автора

По имеющейся на данный момент информации, еще утром 27 января сотрудники ФСБ пришли домой к предполагаемому владельцу канала Александру Гусову. По версии издания “База”, ФСБ занялась изучением Гусева в связи с поступлением на него жалобы со стороны одного крайне высокопоставленного российского чиновника. В результате обыска у потенциального автора “Футляра от виолончели” сотрудниками была изъята сим-карта, на которую зарегистрирован аккаунт, создавший канал, после чего самого Гусова было решено отпустить. Причем ведомство даже не стало оформлять какой-либо протокол.

Напомним, что “Футляр от виолончели” является одним из самых крупных Telegram-каналов с аудиторией в 407 тыс человек. По данным “Медиалогии”, именно “Футляр” является одним из трех крупнейших политических каналов по просмотрам по итогам 2019 года.