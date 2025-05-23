FTC закрыла дело против сделки Microsoft и Activision на $69 млрд

Это решение стало частью более широкой стратегии нового руководителя FTC Эндрю Фергюсона. Он нацелен на перераспределение ресурсов агентства в пользу приоритетных расследований, соответствующих текущему политическому курсу.

Судебная тяжба по поводу сделки Microsoft и Activision началась еще при предыдущем руководстве FTC. Тогда регулятор заявлял, что слияние даст Microsoft чрезмерное преимущество на рынке видеоигр, в частности — в облачных и подписочных сервисах, а также повлияет на конкуренцию с консолью Xbox. Однако попытка временно заблокировать сделку через суд не увенчалась успехом, а апелляция была отклонена 7 мая.