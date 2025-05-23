FTC закрыла дело против сделки Microsoft и Activision на $69 млрд

Опубликовано 23 мая 2025, 14:321 мин.
FTC закрыла дело против сделки Microsoft и Activision на $69 млрдРегулятор признал продолжение разбирательства нецелесообразным
Федеральная торговая комиссия США (FTC) официально отказалась от дальнейшего преследования сделки Microsoft по покупке компании Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. По мнению ведомства, продолжение дела уже не отвечает интересам общества, поскольку слияние компаний завершилось еще в 2023 году.
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Это решение стало частью более широкой стратегии нового руководителя FTC Эндрю Фергюсона. Он нацелен на перераспределение ресурсов агентства в пользу приоритетных расследований, соответствующих текущему политическому курсу.
Судебная тяжба по поводу сделки Microsoft и Activision началась еще при предыдущем руководстве FTC. Тогда регулятор заявлял, что слияние даст Microsoft чрезмерное преимущество на рынке видеоигр, в частности — в облачных и подписочных сервисах, а также повлияет на конкуренцию с консолью Xbox. Однако попытка временно заблокировать сделку через суд не увенчалась успехом, а апелляция была отклонена 7 мая.