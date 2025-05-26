Fujifilm представила X half — цифровую камеру с имитацией съемки на плёнку

Устройство оснащено вертикальным сенсором формата 3:4 (18 Мп), объективом 32 мм f/2.8 и оптическим видоискателем. Главное — камера снимает только JPEG и предлагает оригинальный «режим плёночной камеры», где снимки объединяются в диптихи, а смена кадров происходит с помощью рычага перемотки.

По словам представителей компании, ключевая «фишка» X half — акцент на эмоциях, а не на технических возможностях. Среди функций: 10 плёночных симуляций Fujifilm, 18 фильтров с эффектами вроде засветки и старой плёнки, сенсорные экраны и возможность печати снимков через Instax.