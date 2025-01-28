Fujifilm удвоит инвестиции в материалы для чипов, чтобы опередить конкурентов

Компания планирует удвоить свои инвестиции по сравнению с предыдущими тремя годами, чтобы удовлетворить растущий спрос на материалы для производства полупроводников. В частности, это связано с расширением заводов крупнейших производителей чипов, таких как Intel, TSMC, Samsung и SK hynix, а также с увеличением производства чипов для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC).

Fujifilm занимает пятое место в мире по производству фоторезистов для полупроводников и поставляет материалы таким компаниям, как TSMC и Samsung. Компания также занимается производством ультрачистых фоторезистов для EUV-литографии, что требует строгих требований к чувствительности, разрешению и совместимости с материалами фотомасок EUV.

Компания строит новый завод в Японии за ¥13 миллиардов (83,27 миллиона долларов) в Сидзуоке и расширяет мощности в Южной Корее. В Южной Корее также обновляется оборудование на заводе в Пхёнтхэке, а новый завод по производству абразивных агентов в Чханане начнет массовое производство к 2027 году.