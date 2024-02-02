Fujitsu официально извинилась за свою роль в осуждении невиновных в мошенничестве

Всего 736 руководителей местных почтовых филиалов по всей Великобритании были осуждены за мошенничество, будучи невиновными. Дело оказалось в ошибках при формировании финансовой отчётности софтом для почты Horizon Saga, или Fujitsu Horizon, которое изначально было разработано британской компанией ICL, а позже купленной Fujitsu.

С 1999 по 2015 год были осуждены люди, не имеющие отношения к мошенничеству, которое им инкриминировали. Но со временем систематичность ошибок начала бросаться в глаза и в итоге началось общественное расследование, сосредоточенное на развёртывании системы бухгалтерского учёта Fujitsu Horizon, в которой были допущены ошибки при подсчёте финансов местных почтовых отделений, управляемых почтмейстерами.

Причём в Fujitsu знали о происходящем и наличии критических ошибок в ПО. Как минимум с 2012 года компания знала об этом, но не предпринимала никаких шагов.

«Прежде всего, от имени группы компаний Fujitsu я хотел бы принести глубочайшие извинения начальникам почтовых отделений и членам их семей, а также подтвердить, что мы относимся к этому вопросу со всей серьёзностью. Британский филиал нашей компании в полной мере сотрудничает с ведущимся в Великобритании официальным следствием, которое занимается расследованием сложных событий, разворачивавшихся на протяжении многих лет, и в дальнейшем мы по-прежнему готовы оказывать полную поддержку и содействие», — заявил Исобе, выступая перед инвесторами.