Футболист с фамилией Хохлов подал в суд на Facebook и Instagram за постоянные блокировки

Как отмечается, в Facebook есть функция, блокирующая нетолерантные высказывания о национальностях. Это сделано, чтобы не допустить оскорблений и разжигания ненависти на этической почве. Но именно эта функция постоянно блокирует все паблики и контакты Дмитрия Хохлова, неверно трактуя его фамилию. По словам спортсмена, это привело к тому, что ни он, ни его семья, не могут нормально использовать Facebook и его «дочку» Instagram.

В итоге Дмитрий подал в суд на соцсеть и ждёт от неё возмещения морального вреда в размере 150 млн рублей.