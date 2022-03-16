Футбольный стадион клуба «Барселона» переименуют в честь музыкального сервиса Spotify

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Футбольный стадион клуба «Барселона» переименуют в честь музыкального сервиса SpotifyДлительность сделки — 4 года
В сети появилась информация о необычном сотрудничестве. Музыкальный сервис Spotify стал титульным спонсором футбольного клуба «Барселона», начиная со следующего сезона.
Благодаря этому, например, логотип Spotify будет нанесен на форму и мужской, и женской команд сине-гранатовых. В то же время, в рамках сделки, стадион «Барселоны» будет переименован в «Spotify Камп Ноу».
Сообщается, что сделку заключили на срок в 4 года. За это время футбольный клуб получит от Spotify около 300 млн евро.
Напомним, что ранее музыкальный сервис лишил российских пользователей платной Premium-подписки. Представители компании заявили, что связано это с уходом платёжных система MasterCard и Visa из страны.
Источник: FC Barcelona