Футуролог: поколение «Бета» будет лишено культа технологий

Начало периода рождения поколения «Бета» — 2025 год. Эти люди станут очевидцами времени, когда ИИ будет «полностью встроен» во все сферы жизни «от образования и работы до здравоохранения и индустрии развлечений». Однако у них не будет культа технологий, который наблюдается сейчас. Это объяснятся тем, что «умные» технологии, которые сейчас воспринимаются как фантастика, станут обыденностью и рутиной.

Кроме того, в отличие от поколения «Альфа», период рождения которого — 2010-2024 годы, — нормой для «Беты» станет ограничение пребывания в Сети в целом. И это будет необходимостью.