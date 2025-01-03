Футуролог: поколение «Бета» будет лишено культа технологий

Опубликовано 03 января 2025, 04:301 мин.
Футуролог: поколение «Бета» будет лишено культа технологийНо столкнётся с трудностями
Американский футуролог и социолог Марк Маккриндл, который является автором термина поколение «Альфа», заявил, что поколение «Бета» — дети родителей-«зетов» — столкнутся с непростыми вызовами, к которым относятся климатические изменения, глобальные демографические сдвиги и крайне быстрая урбанизация. Период рождения поколения «Зета» (зумеров) — 1996-2010 годы.
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Начало периода рождения поколения «Бета» — 2025 год. Эти люди станут очевидцами времени, когда ИИ будет «полностью встроен» во все сферы жизни «от образования и работы до здравоохранения и индустрии развлечений». Однако у них не будет культа технологий, который наблюдается сейчас. Это объяснятся тем, что «умные» технологии, которые сейчас воспринимаются как фантастика, станут обыденностью и рутиной.
Кроме того, в отличие от поколения «Альфа», период рождения которого — 2010-2024 годы, — нормой для «Беты» станет ограничение пребывания в Сети в целом. И это будет необходимостью.