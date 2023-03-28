Футуролог рассказал, захватит ли искусственный интеллект человечество

По его мнению, опасения, что ИИ захватит человечество, глупы. Он подчеркнул, что даже столь ходовой термин, как «искусственный интеллект», не соответствует действительности. Это набор алгоритмов и условий, в которые вложена логика людей, но нейросети никогда не сравнятся с человеческим способностями. Ланье привёл пример: можно «научить» машину двигаться быстрее человека, но не лучше.

Он рассказал, что главная опасность ИИ — в разобщении людей и в «изолированном» будущем. А также в лени из-за всё большей популярности чат-ботов, предлагающих любое решение вместо попытки задуматься.

При этом он оценил и положительную их сторону. Поскольку искусственный интеллект отвечает всегда по-разному, это создаёт информационное разнообразие, что всё-таки полезно.

«Идея о том, что ИИ сможет превзойти человеческие способности, глупа, потому что ИИ основан на человеческих способностях. Мы можем сказать, что машина может ехать быстрее, чем бегун-человек. Но при этом мы не говорим, что машина бегает лучше человека», — подчеркнул Ланье.