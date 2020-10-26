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Габариты собаки оказались не связаны с размером мозга
Так, если собака маленькая, это не значит, что ее мозг маленький
В рамках исследования ученых из Будапештского университета и Университета Капошвара выяснилось, что габариты собаки не связаны с размером мозга. Так, если собака маленькая, то это не значит, что и мозг у нее меньше.
В ходе научной работы исследователи пользовались методом реконструкции мозга с помощью эндокранов, которые представляют из себя слепки, на которых демонстрируется рельеф на внутренней стороне черепной коробки. Благодаря им, к слову, палеонтологи анализируют мозги вымерших видов.
Так, вооружившись этом методом, а также компьютерной томографией, ученые разработали цифровые эндокраны. Впоследствии исследователи просканировали 400 собачьих черепов 152 пород собак. Выяснилось, что несмотря на отличия в морфологии и плотности нейронов, размер мозга у всех собак практически идентичен.