Габариты собаки оказались не связаны с размером мозга

В ходе научной работы исследователи пользовались методом реконструкции мозга с помощью эндокранов, которые представляют из себя слепки, на которых демонстрируется рельеф на внутренней стороне черепной коробки. Благодаря им, к слову, палеонтологи анализируют мозги вымерших видов.

Так, вооружившись этом методом, а также компьютерной томографией, ученые разработали цифровые эндокраны. Впоследствии исследователи просканировали 400 собачьих черепов 152 пород собак. Выяснилось, что несмотря на отличия в морфологии и плотности нейронов, размер мозга у всех собак практически идентичен.