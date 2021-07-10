Гаджеты Apple, Samsung и Sony продают со скидками до 23 тысяч рублей

Беспроводные наушники с микрофоном Apple AirPods Max в рамках распродажи можно ухватить на 23 тысячи дешевле — за 39 999 рублей вместо прежних 62 999. Планшет Apple iPad Pro 2020, в свою очередь, продают со скидкой 18 тысяч рублей. Для снижения цены в корзине необходимо ввести промокод HOME218.

За 11 990 рублей вместо прежних 16 990 можно приобрести Huawei P Smart Z в модификации на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти.

4 тысячи рублей предлагается сэкономить на покупке беспроводных наушников южнокорейского гиганта — Samsung Galaxy Buds Live.

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