Гаджеты Honor распродают со скидками до 70%

Так, ноутбук HONOR MagicBook 15 Intel Core i5 продают за 73 490 рублей, тогда как в обычное время модель продается за 89 990. Помимо прочего в подарок дают на выбор: беспроводную мышь, роутер, фитнес-браслет, наушники или рюкзак.

За 13 990 рублей вместо прежних 16 990 отдают “умные” часы HONOR Watch GS Pro. Напомним, что устройство имеет AMOLED-экран, измеряет уровень кислорода в крови, мониторит стресс, пульс и сон, а время автономной работы достигает 25 дней.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые продаются со скидками в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.