Наука и технологии
Сегодня в 18:06
Гаджеты Honor распродают со скидками до 70%До 11 июля
В онлайн-магазине Honor стартовала свежая акция, в рамках которой смартфоны, “умные” часы и прочие продукты производителя продаются со скидками до 70%.
Так, ноутбук HONOR MagicBook 15 Intel Core i5 продают за 73 490 рублей, тогда как в обычное время модель продается за 89 990. Помимо прочего в подарок дают на выбор: беспроводную мышь, роутер, фитнес-браслет, наушники или рюкзак.
За 13 990 рублей вместо прежних 16 990 отдают “умные” часы HONOR Watch GS Pro. Напомним, что устройство имеет AMOLED-экран, измеряет уровень кислорода в крови, мониторит стресс, пульс и сон, а время автономной работы достигает 25 дней.
Ознакомиться со всеми устройствами, которые продаются со скидками в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.