Гаджеты из М.Видео-Эльдорадо начнут доставлять Яндекс.Еда и Деливери

На данный момент в каталоге более 6000 товаров — смартфоны, ноутбуки, планшеты, умные гаджеты, но без крупной бытовой техники.

Сообщается, что на старте уже подключены 30 магазинов в Москве и 24 в регионах: Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Омск и другие.

Заказы доставляют автокурьеры сервисов, товар привозят прямо от магазина.

Стоит отметить, что в 2025 году быстрая доставка электроники появится и в Эльдорадо, а также в новых городах.

Сервис позволит покупателям не ждать курьера весь день, а получить технику так же быстро, как пиццу или кофе.