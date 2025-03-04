Гаджеты из М.Видео-Эльдорадо начнут доставлять Яндекс.Еда и Деливери

Опубликовано 04 марта 2025, 10:001 мин.
Гаджеты из М.Видео-Эльдорадо начнут доставлять Яндекс.Еда и ДеливериНеожиданная коллаборация
Теперь технику из магазина М.Видео можно заказать с доставкой за 1-2 часа через... Яндекс.Еду и Delivery Club.
На данный момент в каталоге более 6000 товаров — смартфоны, ноутбуки, планшеты, умные гаджеты, но без крупной бытовой техники.
Сообщается, что на старте уже подключены 30 магазинов в Москве и 24 в регионах: Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Омск и другие.
Заказы доставляют автокурьеры сервисов, товар привозят прямо от магазина.
Стоит отметить, что в 2025 году быстрая доставка электроники появится и в Эльдорадо, а также в новых городах.
Сервис позволит покупателям не ждать курьера весь день, а получить технику так же быстро, как пиццу или кофе.