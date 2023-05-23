«Галя у нас возврат!»: Wildberries не позволит удалить аккаунт, если решит, что вы ему задолжали.

Пользователь пикабу под никомdec300z поделился своим опытом попытки удаления аккаунта на популярном интернет-магазине Wildberries. Оказалось, что он не может удалить свой аккаунт, так как маркетплейс требует сначала погасить задолженность в размере 100 рублей.

История началась с заказа зарядки для iPhone, которая оказалась подделкой. Пользователь отказался покупать этот товар, и магазин попытался списать плату за возврат. Однако на карте у dec300z был небольшой лимит, и списание не произошло. С тех пор Wildberries периодически пытается снять деньги с его карты.