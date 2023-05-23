«Галя у нас возврат!»: Wildberries не позволит удалить аккаунт, если решит, что вы ему задолжали.Пользователь Пикабу рассказал свою историю
Если вы пользуетесь Wildberries, то вы наверняка возвращали товары. Оказалось, что могут возникнуть неожиданные проблемы
Пользователь пикабу под никомdec300z поделился своим опытом попытки удаления аккаунта на популярном интернет-магазине Wildberries. Оказалось, что он не может удалить свой аккаунт, так как маркетплейс требует сначала погасить задолженность в размере 100 рублей.
История началась с заказа зарядки для iPhone, которая оказалась подделкой. Пользователь отказался покупать этот товар, и магазин попытался списать плату за возврат. Однако на карте у dec300z был небольшой лимит, и списание не произошло. С тех пор Wildberries периодически пытается снять деньги с его карты.
Пользователь решил полностью прекратить использование маркетплейса из-за такого поведения и попытался удалить свой аккаунт. Однако через приложение это сделать не получилось — появилось предупреждение о задолженности с предложением обратиться в службу поддержки. К сожалению, поддержка магазина игнорирует ссылки на законодательство, отвечает шаблонными ответами и отказывается удалить аккаунт до погашения задолженности.
Хотя 100 рублей не являются большой суммой, недавно другой покупатель оказался должен 3826 рублей. Так же, как и в случае с dec300z, Wildberries начислил плату за возврат товаров, но не смог снять желаемую сумму с карты.