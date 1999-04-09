Garmin анонсировала Fenix 8 Pro — первые смарт-часы с microLED-дисплеем за $1999

Garmin анонсировала Fenix 8 Pro — первые смарт-часы с microLED-дисплеем за $1999Необычная новинка
Модель ориентирована на профессиональных спортсменов и любителей экстремального отдыха, а стоимость версии с передовым экраном составит внушительные $1999.
MicroLED-дисплей обеспечивает рекордную яркость до 4500 нит — больше, чем у Apple Watch Series 10 (2000 нит) и Galaxy Watch 8 (3000 нит). Экран состоит из более чем 400 000 светодиодов и гарантирует отличную читаемость даже под прямыми солнечными лучами.
Линейка представлена двумя вариантами: модели с 47- и 51-мм AMOLED-дисплеями по цене $1199 и $1299 соответственно, а также упомянутая версия с microLED (51 мм) за $1999.
Fenix 8 Pro оснащены поддержкой спутниковой и сотовой связи, системой inReach для вызова экстренных служб, обмена сообщениями и передачи координат. Также часы получили фонарик, расширенные сенсоры и полный набор функций для мониторинга здоровья и активности.
Продажи стартуют 8 сентября, за день до презентации Apple.