Garmin построит первый завод в Юго-Восточной Азии

Инвестиционный совет Таиланда одобрил проект стоимостью 3 миллиарда батов (примерно 92,5 миллиона долларов). Производство планируют запустить в 2026 году. Продукция будет предназначена как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Решение Garmin совпало с ростом числа инвестиционных заявок в Таиланде. По данным совета, за период с января по сентябрь объем заявок достиг 1,37 триллиона батов — это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Большая часть инвестиций приходится на проекты, связанные с центрами обработки данных и выпуском «умной» электроники.