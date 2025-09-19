Garmin представила детские смарт-часы с отслеживанием и двусторонней всязью за $300

Устройство стало преемником модели 2022 года и получило переработанный дизайн: вместо квадратного корпуса теперь используется круглый с 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, который выглядит заметно современнее и ярче.

Главное обновление — поддержка двусторонней голосовой связи. Если раньше дети могли отправлять только голосовые сообщения, то теперь они могут полноценно разговаривать.

Также добавлена функция автоматической транскрипции, позволяющая читать голосовые сообщения в виде текста.

Сохранились ключевые возможности: родители могут отслеживать местоположение ребенка через приложение Garmin Jr., получать уведомления при выходе за установленные зоны и задавать временные геозоны.

Часы поддерживают текстовые сообщения и имеют базовый набор функций для развлечений, включая загрузку и прослушивание музыки с Amazon Music.

Автономность осталась прежней — до двух дней работы без подзарядки. Модель предлагается в трех цветах: светло-фиолетовом, сером и бирюзовом. Стоимость Bounce 2 составляет $299,99, при этом LTE-подписка оплачивается отдельно — $9,99 в месяц или $99,99 в год.