Гарнитура Apple Vision Pro позволит копировать текст из реального мира, а также «загуглить» предмет просто посмотрев на него

Из них мы узнали много нового о грядущем AR-шлеме компании. Например, стало известно, что в новинке будет функция «Визуальный поиск».

Пользователи смогут использовать гарнитуру для получения информации о предмете, который находится перед ними. Также шлем позволит обнаруживать и взаимодействовать с текстом из реального мира, копируя и вставляя его. Можно будет и переводить текст с различных языков.

Из прочих возможностей visionOS можно отметить распознавание текста в документах, открытие ссылок на веб-сайты, конвертацию единиц измерения и т.д.

Напомним, что релиз Apple Vision Pro намечен на начало 2024 года. Точная дата пока неизвестна.