Гарнитура смешанной реальности Samsung получит управление через умное кольцо

Опубликовано 12 ноября 2025, 21:361 мин.
Гарнитура смешанной реальности Samsung получит управление через умное кольцоС помощью жестов
Samsung разрабатывает функцию управления гарнитурой смешанной реальности Galaxy XR с помощью умного кольца Galaxy Ring. Об этом свидетельствует код в обновлении приложения Galaxy Ring Manager для Android.
© Samsung
В прошивке обнаружена строка, упоминающая функцию «жест кольца для очков». Технология может работать как с гарнитурой Galaxy XR, так и с будущими умными очками компании.
Реализация не требует сложных доработок, поскольку кольцо уже распознает жест двойного сжатия пальцев. Сейчас этот жест используется для создания фотографий и отключения будильников.
Ранее Samsung получила патент на управление различными устройствами через кольцо. О сроках появления новой функции не сообщается, но ожидается, что компания представит ее после расширения продаж на новые рынки.