Гарнитура смешанной реальности Samsung получит управление через умное кольцо

В прошивке обнаружена строка, упоминающая функцию «жест кольца для очков». Технология может работать как с гарнитурой Galaxy XR, так и с будущими умными очками компании.

Реализация не требует сложных доработок, поскольку кольцо уже распознает жест двойного сжатия пальцев. Сейчас этот жест используется для создания фотографий и отключения будильников.

Ранее Samsung получила патент на управление различными устройствами через кольцо. О сроках появления новой функции не сообщается, но ожидается, что компания представит ее после расширения продаж на новые рынки.