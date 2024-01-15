Гарнитуру Apple Vision Pro невозможно купить без iPhone или iPad со сканером Face ID

Гарнитуру Apple Vision Pro невозможно купить без iPhone или iPad со сканером Face IDЧто делать Android-пользователям — неизвестно
Apple вовсю готовится к запуску своей новейшей гарнитуры дополненной реальности, Vision Pro.
Однако есть одна уникальная особенность в процессе предзаказа новинки: для оформления предварительного заказа на Apple Vision Pro, необходимо выполнить сканирование лица с помощью Face ID на iPhone или iPad.
Это сканирование позволит Apple точно настроить гарнитуру под индивидуальные размеры лица каждого клиента.
Для тех, кто носит очки, Apple сотрудничает с Zeiss для создания индивидуальных оптических вставок, которые можно заказать за дополнительную плату, предоставив свой актуальный рецепт от окулиста.
Отметим, что Vision Pro, оцененная в $3499, предназначена не только для развлечений, но и для переосмысления способов взаимодействия с другими людьми через виртуальные социальные платформы.