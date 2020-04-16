Гарвардские ученые предсказали возможное продление коронавирусного карантина до 2022 года

По словам американских ученых, текущий карантин может быть продлен до 2022 не без перерывов — они, как кое-какие послабления, обязательно должны будут случиться. Правда, у подобного прогноза есть одно “но”: для того, чтобы он стал реальностью, необходимо соблюдение условия, при котором вирусологи на разработают вакцину от коронавируса либо если государства не увеличат возможности своих медицинских систем.

Что же до новой пандемии, то ученые считают, что даже в случае естественного затухания эпидемии, она с высокой долей вероятности может случиться до 2024 года.