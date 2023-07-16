Гастроэнтеролог назвала быстрый и безопасный способ очистить чайник от накипи

Вода с высоким содержанием кальция и магния образует накипь, которая является твёрдыми отложениями на стенках нагревательного оборудования при нагреве и испарении. Гастроэнтеролог Алла Неруллина объяснила, что накипь сама по себе не опасна для здоровья, но создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и накопления вредных веществ. Кроме того, накипь может ухудшить вкус воды и затруднить процесс заваривания чая.

Для удаления накипи из чайника рекомендуется использовать лимонную кислоту. Врач предложила следующий метод: разведите 100 граммов лимонной кислоты в литре воды, закипятите раствор и оставьте на час. Затем тщательно промойте чайник. Этот метод считается эффективным и безопасным.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что вода с накипью может испортить вкус горячих напитков, поэтому не рекомендуется использовать её для приготовления чая. Она может замедлить выделение аромата и вкусовых веществ из чайного листа, а также потребует больше времени на заваривание.

Важно заботиться о чистоте чайника и удалять накипь сразу же, чтобы сохранить вкусовые качества воды и предотвратить размножение бактерий. Лимонная кислота является простым и доступным средством для борьбы с накипью.