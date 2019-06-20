Гастроскопию научились делать без глотания трубки

Американские исследователи разработали технологию, которая позволяет проводить гастроскопию с помощью ультразвука. То есть, эту весьма неприятную, но распространённую процедуру научились делать без глотания трубки.

Роботизированная технология позволяет направлять магнитосодержащую капсулу через желудочно-кишечный тракт с помощью внешнего магнита. Ультразвук с высоким разрешением обеспечивал прямую обратную связь.

При этом система работает автономно и визуализирует ткани в режиме реального времени, используя капсульный эндоскоп с магнитным управлением.

Учёные пояснили в своём отчёте: «В отличие от предыдущих подобных технологий новый метод не требует физического соединения между эндоскопом и его внешним контроллером или сложных ручных манипуляций. Этот подход может обеспечить долгожданную альтернативу традиционной эндоскопии, которая на протяжении десятилетий остается в значительной степени неизменной и может иметь негативные последствия в виде, например, растяжения тканей».

Ученые испытали процедуру на живой свинье и силиконовых моделях, имитирующих ткани человека. После тестов эндоскоп остался неповрежденным, а ткани животного не пострадали. Но системе необходима дальнейшая подстройка системы, для того чтобы улучшить ее удаленную работу.