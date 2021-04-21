Газировка оказалась увеличивающим риск бесплодия напитком

По их словам, газировка богата сахаром, который и способствует снижению фертильности — способности производить жизнеспособное потомство. В частности, употребление газировки на постоянной основе чревато увеличением риска бесплодия на 20-25%. Помимо прочего ученые отметили, что люди, которые пьют этот напиток каждый день, могут столкнуться с диабетом, ожирением и гормональным дисбалансом. Все эти проблемы также относятся к факторам развития бесплодия.

Кроме того, исследователи нашли в газировке вещества, способные влиять на мужские сперматозоиды и их подвижность. Однако вреден этот напиток и для женщин. Ученые предупредили, что газировка может привести к невозможности зачать ребенка как естественным, так и экстракорпоральным способом.