Газировка с сахаром оказалась безопаснее для зубов, чем диетическая

Хотя казалось бы, всё должно быть с точностью до наоборот

За последние несколько лет в магазинах появилось множество новых сладких газированных напитков без сахара. Но, как оказалось, далеко не всегда они являются лучшим выбором на фоне «сахарных» аналогов.