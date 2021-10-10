Наука и технологии
Сегодня в 10:27
1 мин.

Газировка с сахаром оказалась безопаснее для зубов, чем диетическая

Хотя казалось бы, всё должно быть с точностью до наоборот
За последние несколько лет в магазинах появилось множество новых сладких газированных напитков без сахара. Но, как оказалось, далеко не всегда они являются лучшим выбором на фоне «сахарных» аналогов.
Газировка с сахаром оказалась безопаснее для зубов, чем диетическая

Так, свежее исследование показало, что «диетические» газированные напитки наносят серьёзный ущерб зубам человека. В рамках эксперимента специалисты в течение года анализировали состояние зубов людей, разделив их на тех, кто чаще пьёт газированные напитки, воду, кофе/чай и содовые без содержания сахара, сообщает Planet Today.

По итогу выяснилось, что среди любителей «диетических» напитков эрозией зубов страдали более 85% респондентов. Около 84% нашлось среди любителей чая или кофе. Пьющие воду сталкивались с проблемами зубов лишь в 79%. Но что самое удивительное, у пациентов, употреблявших сладкие газированные напитки эрозия встречалась лишь в 77% случаев.