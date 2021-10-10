Газировка с сахаром оказалась безопаснее для зубов, чем диетическая

Наука и технологии
Сегодня в 10:27
1 мин.
Газировка с сахаром оказалась безопаснее для зубов, чем диетическаяХотя казалось бы, всё должно быть с точностью до наоборот
За последние несколько лет в магазинах появилось множество новых сладких газированных напитков без сахара. Но, как оказалось, далеко не всегда они являются лучшим выбором на фоне «сахарных» аналогов.
Так, свежее исследование показало, что «диетические» газированные напитки наносят серьёзный ущерб зубам человека. В рамках эксперимента специалисты в течение года анализировали состояние зубов людей, разделив их на тех, кто чаще пьёт газированные напитки, воду, кофе/чай и содовые без содержания сахара, сообщает Planet Today.
По итогу выяснилось, что среди любителей «диетических» напитков эрозией зубов страдали более 85% респондентов. Около 84% нашлось среди любителей чая или кофе. Пьющие воду сталкивались с проблемами зубов лишь в 79%. Но что самое удивительное, у пациентов, употреблявших сладкие газированные напитки эрозия встречалась лишь в 77% случаев.