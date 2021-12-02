«Газпром» купил соцсеть ВКонтакте и Mail.ru (VK)Алишер Усманов в итоге попрощался с соцсетью
Учитывая, что ранее, в конце ноября, Сбербанк также продал свою вторую по размеру долю в VK Газпромбанку, теперь структуры Газпрома имеют на руках большую часть голосующих акций отечественного IT-гиганта.
Акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому ещё три года назад я и мои партнёры передали право голосовать нашими акциями VK её руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя её на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам.
Напомним, что о переименовании Mail.ru Group в VK стало известно 12 октября 2021 года. Новая компания получила своё имя в честь одного из принадлежащих ей проектов — ВКонтакте.