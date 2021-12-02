«Газпром» купил соцсеть ВКонтакте и Mail.ru (VK)

Акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому ещё три года назад я и мои партнёры передали право голосовать нашими акциями VK её руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя её на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам.