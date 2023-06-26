Газпром начнет использовать инновационную полимерную подлодку в 2024 году

Газпром начнет использовать инновационную полимерную подлодку в 2024 годуЕй будут управлять два пилота и они будут иметь обзор в 270°
Компания «Газпром» получит обитаемый подводный аппарат в 2024 году, его будут использовать для подводных работ на газопроводе
Стало известно, что строительство глубоководного аппарата «Ясон», который будет использоваться для обслуживания подводных газопроводов и работ на глубине до 2200 метров, идёт по плану. Аппарат строится на северодвинском «Севмаше» с 2022 года, и в следующем году он будет передан «Газпрому».
Одной из ключевых особенностей «Ясона» является его корпус, выполненный из особого акрилового материала, который обеспечивает экипажу широкий обзор в радиусе 270°. Благодаря этому материалу операторы смогут видеть практически все вокруг себя.
Кроме того, «Ясон» обладает широким набором аварийных средств и способен автоматически передавать своё местоположение даже без электропитания или в случае потери сознания всей команды. Аппарат будет управляться двумя людьми.
Согласно производственному плану, строительство «Ясона» будет завершено на «Севмаше» в третьем квартале следующего года, после чего он будет передан в эксплуатацию «Газпрому».