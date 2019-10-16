Наука и технологии
Сегодня 09:09
Газпром откажется от иностранного оборудования из-за риска дистанционного отключения
Опытный образец уже разработан в Татарстане
Газпром выступил с официальным заявлением о том, что компания намерена провести замену мобильных компрессорных станций, произведенных за пределами России. Связано это с тем, что во время опытных испытаний австрийская компания LMF через спутник отключила компрессоры собственного производства.
”В 2012 году две мобильные компрессорные станции производства LMF, предназначенные для использования при ремонте газопроводов, проходили опытные испытания на объекте дочернего общества "Газпрома". В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе”, — рассказал представитель госкорпорации в беседе с ТАСС.
Также стало известно о том, что разработка аналогичного отечественного оборудования началась после того, как Газпром принял решение о необходимости подобной разработки. При этом на данный момент опытный образец уже изготовлен в Татарстане и готов к тестированию.
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