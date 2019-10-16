Газпром откажется от иностранного оборудования из-за риска дистанционного отключения

”В 2012 году две мобильные компрессорные станции производства LMF, предназначенные для использования при ремонте газопроводов, проходили опытные испытания на объекте дочернего общества "Газпрома". В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе”, — рассказал представитель госкорпорации в беседе с ТАСС.

Также стало известно о том, что разработка аналогичного отечественного оборудования началась после того, как Газпром принял решение о необходимости подобной разработки. При этом на данный момент опытный образец уже изготовлен в Татарстане и готов к тестированию.