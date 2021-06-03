Сообщается, что технология позволяет обрабатывать 2 ТБ данных в секунду. Благодаря этому, стенд способен быстро и подлинно повторять движения человека, который находится в данный момент перед ним.

Оценка окружающего пространства происходит при помощи встроенных датчиков. При этом часть протестировавших устройство заявили о том, что им удалось разглядеть в зеркале свои очертания.

Представители «Газпром нефти» также рассказали, что в компании использует элементы искусственного интеллекта для геоаналитики и создания цифровых двойников месторождений. Арт-проект же был отличным способом показать работу технологии максимально широкому кругу лиц.