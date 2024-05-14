«Газпром» разработал собственный сервис авторизации клиентов компании

Сервис «Газпром ID» теперь можно использовать для доступа к личному кабинету «Мой газ». Это позволяет пользователям быстро и безопасно войти в систему. Кнопка для активации сервиса появилась на сайте и в мобильном приложении.

За последние пять лет число пользователей личного кабинета «Мой газ» выросло почти в четыре раза и составляет более 9 миллионов человек. Каждый четвёртый абонент уже оплачивает газ через интернет-сервис «Газпрома». Подключение «Газпром ID» расширит возможности и повысит безопасность авторизации.

Сервис также позволит быстро и безопасно идентифицировать как новых, так и существующих пользователей. Он является частью системы Pass.Media, разработанной «Газпром-медиа», и может быть использован для доступа к различным цифровым сервисам.