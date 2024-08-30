Газпромбанк вернёт годовую оплату за тариф сотовой связи на карту

Для участия в акции абоненту необходимо оплатить любой годовой тарифный план из линейки #РАЗУМНЫЙВЫБОР. После этого оператор вернет стоимость выбранного тарифа на счет мобильного номера в виде бонусных рублей. Эти бонусы можно использовать на услуги связи, включая покупку дополнительных гигабайт, минут, безлимитных сервисов и опции в роуминге.

Для подключения к сети «Газпромбанк Мобайл» необходимо заказать SIM-карту на сайте компании или обратиться в любой офис Газпромбанка.