Газпромбанк вернёт годовую оплату за тариф сотовой связи на карту

Опубликовано 30 августа 2024, 21:351 мин.
Газпромбанк вернёт годовую оплату за тариф сотовой связи на картуАбонентам своего оператора Газпромбанк Мобайл
«Газпромбанк Мобайл» продлил акцию для новых абонентов, которая позволяет получить годовую связь бесплатно. Изначально акция, стартовавшая этим летом, должна была завершиться через месяц, но теперь она продлена до 30 сентября 2024 года.
Для участия в акции абоненту необходимо оплатить любой годовой тарифный план из линейки #РАЗУМНЫЙВЫБОР. После этого оператор вернет стоимость выбранного тарифа на счет мобильного номера в виде бонусных рублей. Эти бонусы можно использовать на услуги связи, включая покупку дополнительных гигабайт, минут, безлимитных сервисов и опции в роуминге.
Для подключения к сети «Газпромбанк Мобайл» необходимо заказать SIM-карту на сайте компании или обратиться в любой офис Газпромбанка.