Газпромбанк запустил своего мобильного оператора и предлагает деньги за переход на него

Известно, что работать новый оператор будет на базе сети Tele2. Подключить SIM-карту можно как в отделениях банка в Москве и Московской области, так и оформив курьерскую доставку на дом. При подключении новинки, абонентам бесплатно предоставляется 5 Гб интернета и 200 минут на две недели, а также тысяча рублей на счет за переход со своим номером.

Помимо прочего, мобильный оператор Газпромбанка дарит скидку на услуги связи до 70% на линейку тарифных планов “Быть вместе” при оплате картой банка.