Газпромнефть за месяц заработала 4 млн рублей в биткоинах на новой майнинг-ферме в Сибири

Расположено место добычи криптовалюты в Ханты-Мансийском районе на северо-западе Сибири, передаёт Futurism. В качестве источника энергии в проекте используется СО2 (углекислый газ) с нефтяного месторождения. Также у компании имеется собственная электростанция, которая и преобразует газ в необходимое для добычи электричество.

Что самое интересное, Газпромнефть так и так обязана сжигать CO2 — в противном случае предприятие ожидают крупные штрафы. Но с помощью нового метода компании удалось не только не получить денежные санкции, но и заработать на газе.

Сообщается, что за месяц с помощью новой майнинг-фермы удалось добыть около 1,8 BTC, что на сегодняшний день равняется 54 тыс долларов или почти 4 млн рублей.