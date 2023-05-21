Где больше всего «зависают» россияне: исследование «Билайна»

«Одноклассники» — лидер по времени, проведённому пользователями в мобильном интернете. Согласно исследованию «Билайн.аналитика», средняя сессия в этой социальной сети составляет 182 секунды, что на 13 секунд больше, чем на YouTube, и в два раза дольше, чем в «ВКонтакте».

Аналитики из «Билайна» изучили время, которое пользователи проводят в социальных сетях. В марте–апреле 2023 года в «Одноклассниках» средняя сессия составила 182 секунды, в Telegram — 74 секунды, в TikTok — 38 секунд, в «ВКонтакте» — 72 секунды, а в YouTube — 169 секунд.

За полгода среднее время сессии в мобильном интернете увеличилось. В марте–апреле 2023 года оно составило 35,9 секунды, что на 30% больше, чем в октябре 2022 года.

Самые продолжительные сессии были зарегистрированы в Магадане, Владивостоке и Хабаровске в марте 2023 года. На момент предыдущего исследования назад лидерами были Самара, Улан-Удэ и Великий Новгород.

В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель практически не изменился и составил от 30 до 35 секунд в течение полугода.