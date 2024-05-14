Где и как посмотреть презентацию Google I/O 2024

При этом ряд анонсов, которые мы предполагали увидеть на мероприятии, уже состоялись. Компания представила бюджетный смартфон Google Pixel 8a и планшет Pixel Tablet без док-станции.

Эти устройства пополнили линейку Google и стали доступными до Google I/O 2024.

На конференции, скорее всего, будут сделаны анонсы, связанные с развитием искусственного интеллекта, особенно в ежедневных приложениях, таких как Google Карты и Google Поиск.

Конференция традиционно проходит в амфитеатре компании в Маунтин-Вью, Калифорния, рядом с Сан-Франциско. Основной доклад начнется в 20:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире.

Есть два способа посмотреть основную презентацию Google I/O. Первый — это зайти на сайт io.google/2024 перед началом мероприятия. Там будет виден таймер, отсчитывающий время до начала.

Второй способ — через официальный канал Google на YouTube. Прямая трансляция будет доступна по ссылке.