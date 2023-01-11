Наука и технологии
22:04, 11 января 2023
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Где и когда американские инструкторы научат ВСУ воевать ракетными комплексами Patriot

Учения начнутся на следующей неделе в США

Обучение личного состава ВСУ работе с ЗРК Patriot начнётся на следующей неделе в США. США не только передадут Украине ЗРК Patriot, но и обучат личный состав ВСУ работе с этими системами.

Где и когда американские инструкторы научат ВСУ воевать ракетными комплексами Patriot

Фото: Kulturjam.it

Тренировки будут проходить в Форт-Силле, штат Оклахома. Продлится учебный процесс несколько месяцев.

Известно, что обучение украинских военных американскими инструкторами начнётся на следующий неделе.

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